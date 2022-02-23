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4 часа назад

Кейт Миддлтон сделала неожиданное предложение принцу Уильяму

Lenta.ru

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон скатилась с детской горки в Копенгагене и предложила мужу завести еще одного ребенка, пишет The Sun.

Кейт Миддлтон сделала неожиданное предложение Уильяму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Герцогиня Кембриджская рассмеялась, спускаясь с вращающейся горки в Lego PlayLab в Дании, а потом сделала неожиданное предложение принцу Уильяму. Миддлтон хотела увидеть новшества, которые принимают в Дании для развития детей младшего возраста.

«В духе того, где я нахожусь, я должна была это сделать», — рассказала она, скатившись с горки.

По словам Миддлтон, принц Уильям всегда пугается, когда его супруга общается с годовалыми детьми, так как после таких встреч она говорит ему о желании родить еще одного наследника.

Ранее герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в дешевом пиджаке и вызвала споры в сети. Она вышла в свет в черных брюках, белой рубашке с рюшами в зоне декольте и красном твидовом пиджаке испанского масс-маркетового бренда Zara стоимостью почти 60 фунтов стерлингов (6450 рублей). Читатели издания принялись обсуждать наряд герцогини. Многие сочли его дешевым и безвкусным.

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