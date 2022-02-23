Зудина порассуждала об изменах Табакову: «Он бы меня не упрекнул»

«Иногда спрашивают: что было бы, если бы в отношениях с Олегом Павловичем я сильнее кого-то полюбила и захотела этого мужчину? Если бы я снова влюбилась сильно и откровенно — так, как в него, — я бы, конечно же, выбрала эту любовь. И Олег Павлович понял бы, потому что он настолько великодушный человек и человек с большой буквы, что это ни на чем не отразилось бы. Если в какой-то момент я решила бы изменить свою жизнь и уйти, он ни в чем бы меня не упрекнул и не ущемил», — сказала Зудина.