Зудина порассуждала об изменах Табакову: «Он бы меня не упрекнул»

Со дня смерти народного артиста СССР Олега Табакова прошло почти четыре года, а его вдова Марина Зудина до сих пор пребывает в одиночестве, сообщает «Домашний очаг».
Она не собирается искать замену. Актриса неоднократно заявляла, что их связывали крепкие чувства, которые удается испытать далеко не каждой женщине.
«Иногда спрашивают: что было бы, если бы в отношениях с Олегом Павловичем я сильнее кого-то полюбила и захотела этого мужчину? Если бы я снова влюбилась сильно и откровенно — так, как в него, — я бы, конечно же, выбрала эту любовь. И Олег Павлович понял бы, потому что он настолько великодушный человек и человек с большой буквы, что это ни на чем не отразилось бы. Если в какой-то момент я решила бы изменить свою жизнь и уйти, он ни в чем бы меня не упрекнул и не ущемил», — сказала Зудина.
После ухудшения состояния Табакова женщина приложила все усилия, чтобы сделать последние дни актера и режиссера спокойными. Она окружила его заботой и проследила, чтобы супруг соблюдал необходимый курс лечения.
«Когда у Олега Павловича начались проблемы со здоровьем, я очень во все это включилась: контроль, врачи, диеты, таблетки, графики. Столько сил уходило… И только позже поняла, что иногда надо игнорировать какие-то запреты — и всем проще будет», — отметила актриса.
Вдова не жалеет о потраченном времени и сила — артистка считала настоящим счастьем заботу о любимом супруге.
Напомним, в 2021 году в Саратове в саду имени Радищева вандалы испортили мемориальную стену и театральную тумбу, посвященную актеру Олегу Табакову. Виновные были пойманы и наказаны.
Олег Табаков родился в Саратове, там же закончил школу. К 80-летию артист в 2015 году в городе был открыт посвященный ему памятник, а рядом появился мемориал.