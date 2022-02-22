Марина Зудина порассуждала об измене Табакову

Марина Зудина находилась с Олегом Табаковым до конца его жизни. Несмотря на большую разницу в возрасте, Зудина всегда говорила о том, что у них с Табаковым безусловная любовь, и ей больше никто не нужен.

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Недавно Марина порассуждала на тему того, как бы Табаков отреагировал, если бы во время их брака она полюбила кого-то другого. По словам актрисы, Олег Павлович с пониманием бы к этому отнесся и принял бы решение Марины. Зудина считает, что она бы тоже выбрала любовь с другим человеком, если бы это чувство снова пришло в ее жизнь в то время, когда она была в браке.

Марина убеждена, что Табаков никогда бы ее не упрекнул, если бы она захотела изменить свою жизнь. Напомним, некоторое время назад имя Олега Табакова звучало все чаще в скандальной хронике. Дело в том, что Елена Проклова намекнула на то, что именно Табаков приставал к ней в то время, когда она была несовершеннолетней.