«Все были к этому готовы»: Собчак об обращении Путина к россиянам

Телеведущая и блогер Ксения Собчак назвала историческим состоявшееся накануне обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам. Об этом она заявила в своем Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Ксения отметила, что в своей речи Путин поставил под сомнение «вообще всю легитимность Украины» и заявил об отсутствии украинской государственности.

Вторым историческим пунктом, по мнению Собчак, стало признание невозможности выполнения минских соглашений и фактическое провозглашение президента Украины Владимира Зеленского «незаконной властью».

«До этого Путин хоть и демонстрировал пренебрежение к Зеленскому, но называл его президентом. Сейчас же мы вернулись ко временам «фашиствующих молодчиков», - подчеркнула Собчак.

В-третьих, как отметила журналистка, президент РФ сформулировал требование к США: «Уберите НАТО от Украины». По ее словам, это требование «вполне для США выполнимое и даже безболезненное», но есть сомнения, позволит ли себе Вашингтон «сдавать назад».