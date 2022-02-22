Разгневанные украинцы набросились на Настю Каменских

Украинские пользователи Сети негативно отреагировали на новости об отъезде певицы Насти Каменских из страны.
В своем Instagram-блоге артистка разместила публикацию, в которой поделилась с подписчиками информацией о том, что она вместе с супругом композитором Потапом и их матерями отправилась в Испанию на отдых. Поклонники из Украины резко восприняли эту новость, обвинив певицу в «побеге» в непростое для страны время.
«Ой, как вовремя у вас отпуск. Прямо вы и не собирались бежать»; «Неправильно как-то, поет вроде в родной стране, деньги зарабатывает тоже здесь, а бегут такие первые. Артисты называется, вы же интеллигенция, пример для своих слушателей! Если сбежала, то хоть молчите», — заключили подписчики.
Настя Каменских заявила, что очень давно мечтала об этой поездке, она была запланирована буквально «по минутам» и никак не связана со сложившейся в стране ситуацией.