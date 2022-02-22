Разгневанные украинцы набросились на Настю Каменских

В своем Instagram-блоге артистка разместила публикацию, в которой поделилась с подписчиками информацией о том, что она вместе с супругом композитором Потапом и их матерями отправилась в Испанию на отдых. Поклонники из Украины резко восприняли эту новость, обвинив певицу в «побеге» в непростое для страны время.