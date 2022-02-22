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1 час назад

Разгневанные украинцы набросились на «бежавшую из страны» Настю Каменских

Слово и Дело

Украинские пользователи Сети негативно отреагировали на новости об отъезде певицы Насти Каменских из страны.

Разгневанные украинцы набросились на Настю Каменских
Фото: InstagramInstagram

В своем Instagram-блоге артистка разместила публикацию, в которой поделилась с подписчиками информацией о том, что она вместе с супругом композитором Потапом и их матерями отправилась в Испанию на отдых. Поклонники из Украины резко восприняли эту новость, обвинив певицу в «побеге» в непростое для страны время.

«Ой, как вовремя у вас отпуск. Прямо вы и не собирались бежать»; «Неправильно как-то, поет вроде в родной стране, деньги зарабатывает тоже здесь, а бегут такие первые. Артисты называется, вы же интеллигенция, пример для своих слушателей! Если сбежала, то хоть молчите», — заключили подписчики.

Настя Каменских заявила, что очень давно мечтала об этой поездке, она была запланирована буквально «по минутам» и никак не связана со сложившейся в стране ситуацией.

Потап рассказал о сложном уходе от жены ради Насти Каменских

Ситуация в Донбассе резко обострилась в последнее время. Украинские силовики продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик.
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