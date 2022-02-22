Вика Цыганова запланировала концерты в Донбассе

Певица Вика Цыганова поддержала решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик.

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В комментарии телеграм-каналу «Абзац» Цыганова выразила уверенность, что после признания России «им будет проще и веселей».

Он также поделилась планами поехать в ДНР и ЛНР с концертами, при этом певица заявила, что не боится попасть в очередной «черный список» Киева или его партнеров, потому что «нас уже и так опустили ниже некуда».

«С большим удовольствием теперь поеду, буду петь и выступать для людей Новороссии», - резюмировала Цыганова.

21 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.