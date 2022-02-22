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1 час назад

Малахов запустит новое ток-шоу

Елена Прошина

Телеведущий Андрей Малахов запустит новое вечернее шоу с колл-центром на съемочной площадке, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала "Россия 1".

Малахов запустит новое ток-шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Передача будет называться "Малахов". Премьера состоится на телеканале "Россия" 28 февраля в 17:30.

"Малахов – не просто фамилия, а настоящий телевизионный бренд, который формировался на протяжении многих лет. Ему доверяют сокровенные тайны знаменитости, телезрители со всего мира пишут Андрею о своих проблемах и невзгодах, а злостные мошенники боятся его расследований и разоблачений", — сообщили в пресс-службе.

В отличие от многих других ток-шоу в передаче «Малахов» прямо на съемочной площадке будет работать колл-центр, который позволит совершать телефонные звонки в прямом эфире.

"В своем новом шоу Андрей Малахов, как и раньше, будет держать руку на пульсе жизни страны. Каждый вечер — на телеэкране откровенные истории героев, которые способны взволновать любого человека", — сообщили на телеканале.

Малахов ранее вел на Первом канале ток-шоу "Пусть говорят". С августа 2017 года – ведущий программы "Прямой эфир".

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