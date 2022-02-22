Малахов запустит новое ток-шоу

"Малахов – не просто фамилия, а настоящий телевизионный бренд, который формировался на протяжении многих лет. Ему доверяют сокровенные тайны знаменитости, телезрители со всего мира пишут Андрею о своих проблемах и невзгодах, а злостные мошенники боятся его расследований и разоблачений", — сообщили в пресс-службе.