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34 минуты назад

Новый друг Волочковой Дмитрий пообещал рассказать правду о себе на Первом канале

Газета.Ru

Новый друг балерины Анастасии Волочковой Дмитрий пришел на шоу Первого канала. Об этом он сам рассказал в Instagram. Мужчина опубликовал снимок, сделанный в студии ток-шоу "На самом деле".

Новый друг Волочковой расскажет правду о себе на Первом канале
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"На самом деле… Мне известно, где правда, а где ложь. Так важно жить по совести, когда нечего скрывать", - подписал кадр он.

Когда именно выйдет выпуск с его участием, мужчина не уточнил. Ранее девушка по имени Дарья, представившись бывшей невестой нового спутника балерины Анастасии Волочковой, заявила, что Дмитрий не является успешным предпринимателем и "пиарится" на отношениях со звездой.

"Этот Буратино сам мне вчера набрал, сказал, что пиарится, и мне предложил. Еще за неделю до 14 февраля он признавался мне в любви. И знаете, я верила" — написала она в комментариях на странице звезды.

До этого Волочкова с Дмитрием посетила мужской монастырь в Калужской области.

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