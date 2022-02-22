В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
25 минут назад

Айза призналась, что рассталась с Гуфом из-за проститутки

Газета.Ruиещё 1

Блогер Айза рассказала, что приняла решение расстаться с бывшим мужем, рэпером Гуфом, после того как узнала, что он попросил у друга денег на проститутку, пишет StarHit.

"Это был 2013 год. Я была у подружек, Леша опять куда-то пропал, нам нечем платить за квартиру. Я сижу, и у меня дикое равнодушие, мне все равно. И тут заходит мой друг и говорит: "Айза, я больше не могу врать. Мне звонит Леша и просит денег на проститутку".

Я встала, медленно подошла к шкафу, взяла мешки для мусора. Дала их подружкам и няне и сказала: "Собирайте мои вещи и вещи ребенка". Собрали все и уехали", - вспомнила Айза.

При этом Айза призналась, что изменяла бывшему мужу. Она напомнила, что они с рэпером состояли в браке 10 лет. В какой то момент у них совсем не было близости, и блогер "заколебалась". Айза призналась, что изменяла ему "не сосчитать сколько" раз. Блогер добавила, что ей нравились друзья Гуфа. К тому же некоторые из них сами к ней "клеились".

Айза несколько лет была замужем за известным рэпером Гуфом, в браке родился сын Сами. Второй брак был с бизнесменом и серфером Дмитрием Анохиным — но между супругами возникли финансовые вопросы из-за общего бизнеса, что привело к разрыву. У них есть общий сын Элвис. Отношения с исполнителем Олегом Майами у Айзы также не сложились. Ранее Айза рассказала о новом романе.

Последние новости
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители