"Это был 2013 год. Я была у подружек, Леша опять куда-то пропал, нам нечем платить за квартиру. Я сижу, и у меня дикое равнодушие, мне все равно. И тут заходит мой друг и говорит: "Айза, я больше не могу врать. Мне звонит Леша и просит денег на проститутку".

Я встала, медленно подошла к шкафу, взяла мешки для мусора. Дала их подружкам и няне и сказала: "Собирайте мои вещи и вещи ребенка". Собрали все и уехали", - вспомнила Айза.

При этом Айза призналась, что изменяла бывшему мужу. Она напомнила, что они с рэпером состояли в браке 10 лет. В какой то момент у них совсем не было близости, и блогер "заколебалась". Айза призналась, что изменяла ему "не сосчитать сколько" раз. Блогер добавила, что ей нравились друзья Гуфа. К тому же некоторые из них сами к ней "клеились".