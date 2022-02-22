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39 минут назад

Бритни Спирс выпустит мемуары и получит $15 млн

Газета.Ruиещё 1

Бритни Спирс решила рассказать историю своей жизни и заключила договор на издание автобиографической книги, сообщает CNN.

Бритни Спирс выпустит мемуары и получит $15 млн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источник, близкий к Спирс, сообщил, что певица недавно подписала контракт с издательством Simon & Schuster на сумму более $15 млн. Также он уточнил, что решение Бритни не связано с желанием "ответить" на мемуары ее младшей сестры Джейми Линн, которые исполнительница публично осудила.

Ожидается, что в новой книге, Бритни Спирс расскажет о своем пути к славе, музыкальной карьере и отношениях внутри семьи. При этом сама певица пока никак не прокомментировала свои планы относительно новой книги.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о новом члене семьи Бритни Спирс.

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