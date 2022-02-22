«Хочу крови»: Домогаров заявил об уходе из Театра Моссовета

Актер Александр Домогаров заявил об уходе из Театра имени Моссовета и объявил руководству «войну». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
58-летний артист недоволен тем, что стало с театром из-за его художественного руководителя Евгения Марчелли:
«Руководство сделало то, что хотело: труппу растащили, рассорили, кому-то что-то пообещали. Кто-то из артистов понял, что ему надо спокойно дожить свой век, кому-то надо пристроить детей и внуков в труппу, что и происходит, и никого теперь это не смущает. Для начала худрук свою падчерицу ввел во многие спектакли, жена играет главные роли».
По словам Домогарова, Марчелли «развалил» театр и на восстановление понадобится 15 лет. Теперь актер намерен «нападать».
«Я никогда не хотел крови. А сейчас хочу. Гипотетически я хочу крови тех, кто предал Театр имени Моссовета внутри, тех, кто еще год назад не мог поднять и головы, а сегодня многое диктует в театре. В том числе и Марчелли», — заявил Александр Домогаров.
Некоторые считают, что актер пошел на конфликт, так как сам хотел возглавить театр, но он опроверг эту информацию:
«В театре мне было сказано: "Вы недовольны Марчелли, а если к вам придет Богомолов и поувольняет 75 процентов труппы?" — "Да, придет. Но талантливый человек придет. Потому что он способен и творчески состоятелен", — сказал я. Что же касается меня в качестве худрука — это нереально. Даже если некому было бы возглавить театр, я бы взял самоотвод. Ради Христа, я помогу, готов репетировать, работать с молодыми артистами, как помощник режиссера, но не худрука».
Домогаров заявил, что собирался уйти из театра еще в прошлом году.
«А сейчас совершенно трезво говорю: "Ухожу" [...] Я живу как-то полгода без зарплаты — и ничего, нормально себя чувствую. Хотя деньги лишними не бывают никогда. Но, уходя, теряю все — душевно и сердечно», — сказал артист.