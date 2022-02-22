В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
20 минут назад

Андрей Малахов стал ведущим нового ток-шоу с колл-центром в прямом эфире

Национальная Служба Новостей

Андрей Малахов с 28 февраля запускает на телеканале «Россия 1» новое ток-шоу «Малахов», сообщает пресс-служба канала.

Андрей Малахов нашел новую работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что фамилия «Малахов» давно стала настоящим телевизионным брендом, а ведущему свои сокровенные тайны доверяют не только простые телезрители, но и знаменитости.

Главным отличием нового ток-шоу станет колл-центр, который будет развёрнут прямо на съёмочной площадке и будет принимать телефонные звонки в прямом эфире.

Малахова попросили покинуть "Прямой эфир"

«В своём новом шоу Андрей Малахов, как и раньше, будет держать руку на пульсе жизни страны. Каждый вечер — на телеэкране откровенные истории героев, которые способны взволновать любого человека», — добавили в пресс-службе.

Ранее Первый канал объявил о перезапуске шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем в качестве ведущего в новом формате, сообщает RT.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители