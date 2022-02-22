В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
34 минуты назад

Дробыш «нашел» новую Валерию

Елена Прошина

Продюсер Виктор Дробыш сравнил певицу Гузель Хасанову с народной артисткой России Валерией и отметил, что разглядел в ней большие амбиции. Об этом он заявил в «Север-шоу» на канале RU.TV.

Дробыш «нашел» новую Валерию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это не копия, но вырастает молодая Валерия. По характеру, по манере. Очень странно, ее не сильно где показывают, но в интернете зарабатывает денег больше, чем все мои артисты вместе взятые», — заявил он.

По мнению Дробыша, Хасанова уже завоевала сердца поклонников своими лирическими композициями. Сама исполнительница начала заниматься музыкой еще в раннем детстве и продолжила во взрослой жизни, несмотря на то, что получила юридическое образование.

Напомним, что ранее Дробыш рассказал, как Иосифа Пригожин ухаживал за Валерией. Продюсер отметил, что не верил в успех ухаживаний Пригожина, поскольку он не предлагал ей ничего, кроме «жратвы», а Валерия тогда ела очень мало. Несмотря на это, Иосиф уже тогда «беззаветно» любил свою будущую жену и был готов заботиться о ней, выполняя любые ее прихоти.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители