Дробыш «нашел» новую Валерию

Продюсер Виктор Дробыш сравнил певицу Гузель Хасанову с народной артисткой России Валерией и отметил, что разглядел в ней большие амбиции. Об этом он заявил в «Север-шоу» на канале RU.TV .

«Это не копия, но вырастает молодая Валерия. По характеру, по манере. Очень странно, ее не сильно где показывают, но в интернете зарабатывает денег больше, чем все мои артисты вместе взятые», — заявил он.

По мнению Дробыша, Хасанова уже завоевала сердца поклонников своими лирическими композициями. Сама исполнительница начала заниматься музыкой еще в раннем детстве и продолжила во взрослой жизни, несмотря на то, что получила юридическое образование.

Напомним, что ранее Дробыш рассказал, как Иосифа Пригожин ухаживал за Валерией. Продюсер отметил, что не верил в успех ухаживаний Пригожина, поскольку он не предлагал ей ничего, кроме «жратвы», а Валерия тогда ела очень мало. Несмотря на это, Иосиф уже тогда «беззаветно» любил свою будущую жену и был готов заботиться о ней, выполняя любые ее прихоти.