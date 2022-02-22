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40 минут назад

Джигурда показал, что происходит в Донецке после признания независимости ДНР

РИА "ФедералПресс"

21 февраля Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. После этого Никита Джигурда в Instagram показал, что происходит в центре Донецка.

Джигурда показал, что происходит в Донецке после признания независимости ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все дома разрушены и полуразрушены от прицельного огня безбашенных хлопцев, палящих по мирным жителям!» – написал он.

По словам Джигурды, сердце Донецка – Киевский проспектв погасшем состоянии. Вокруг одни осколки, пустошь, деревья иссечены. Артист уверен, что за всем этим стоят бизнесмены. Они построили свое дело на крови мирных жителей.

«Кому война – горе, а кому – бизнес на крови», – подчеркнул он.

«ФедералПресс» публиковал реакцию россиян на признание ЛНР и ДНР.

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