Асмус опубликовала фото с бойфрендом

Актриса Кристина Асмус опубликовала провокационный снимок с новым бойфрендом. Она показала фото в своем Instagram-аккаунте.
«Обожаю понедельники», — подписала публикацию актриса.
Пользователи предположили, что на снимке актер Данила Козловский:
«Это Козловский? Подбородок знакомый»; «Вроде Козловский, но не факт»; «Давно его имя мелькает в комментариях)) и да, родинки на шеи и на груди сходятся», — написали подписчики актрисы в комментариях.
Некоторые подумали, что Асмус намеренно выложила откровенный снимок, и на самом деле это фотография со съемок нового фильма.
Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в 2020 году. Шоумен состоит в отношениях с 28-летней актрисой Катериной Ковальчук.