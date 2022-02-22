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56 минут назад

Асмус показала фото с обнаженным бойфрендом

Елена Прошина

Актриса Кристина Асмус опубликовала провокационный снимок с новым бойфрендом. Она показала фото в своем Instagram-аккаунте.

Асмус опубликовала фото с бойфрендом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обожаю понедельники», — подписала публикацию актриса.

На снимке Асмус и ее новый избранник стоят полуобнаженные, обнимаясь друг с другом. Лица мужчины не видно. Известно, что пара состоит в отношениях около года, но актриса не называет имя нового избранника.

Пользователи предположили, что на снимке актер Данила Козловский:

«Это Козловский? Подбородок знакомый»; «Вроде Козловский, но не факт»; «Давно его имя мелькает в комментариях)) и да, родинки на шеи и на груди сходятся», — написали подписчики актрисы в комментариях.

Некоторые подумали, что Асмус намеренно выложила откровенный снимок, и на самом деле это фотография со съемок нового фильма.

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Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в 2020 году. Шоумен состоит в отношениях с 28-летней актрисой Катериной Ковальчук.

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