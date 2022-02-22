Асмус опубликовала провокационное фото с бойфрендом

Актриса Кристина Асмус в Instagram опубликовала свое полуголое фото и своего бойфренда. Известно, что пара встречается около года, артистка сильно не афиширует свою личную жизнь в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Асмус не раскрывает имя нового избранника, с которым началась встречаться после развода с шоуменом Гариком Харламовым.

На черно-белой фотографии Асмус обнаженным торсом прижимается к груди своего спутника. Лицо ее бойфренда не видно.

"Обожаю понедельники", — подписала кадр звезда фильма "Текст".

Ранее Асмус выложила не менее провокационное фото своих подмышек.