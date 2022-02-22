«Войны не будет»: Собчак о последствиях признания ЛНР и ДНР

Журналист Ксения Собчак сегодня опубликовала пост на своей странице в инстаграм. В тексте девушка рассказала как видит сегодняшние политические ситуации и с утверждением вынесла вердикт, что войны не будет.

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Собчак привела ряд доводов, от которых отталкивалась. Первое — это прошлое осуждение предыдущих руководителей страны (Украины). Второе — сейчас мы вернулись ко временам «фашиствующих молодчиков». И третий аргумент, который привела Собчак, что требования сформулированы всё же не для Украины, а для Америки.

«Это делает «горячую глобальную войну» с участием России ещё менее вероятной, чем ранее. Настоящей войны не будет. Будет медийная. Она безопасная и эффективная», — сказала журналист и телеведущая Ксения Собчак.

Однако в комментариях под постом появились бурные обсуждения на эту тему. Кто-то буквально не понимал, о чем говорит Ксения, другие же, отнюдь, приписывали ей поддержку российской власти.

«Больше всего удивляет, что Вы, Ксения Анатольевна, так спокойно это обсуждаете и, по всей видимости, поддерживаете»,

— пишут подписчики под постом.