МакSим рассказала о предательстве близких во время болезни

Певица МакSим заявила, что пока она боролась с коронавирусом, находясь в коме, близкие ей люди начали делить нажитое ею имущество. В беседе с «Пятым каналом» она призналась, что очень рассчитывала на этих людей, но в итоге оказалась лишь предана.
«Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — приводятся в материале слова МакSим.
При этом певица отметила, что не жалеет о расставании с предавшими ее людьми.
«Я не боюсь начинать все с нуля. Каждый день делайте то, что ведет вас к мечте», — сказала МакSим.
На данный момент певица продолжает восстанавливаться от тяжелых последствий коронавируса и длительного пребывания в коме. МакSим пока не может выступать на сцене: ее голос еще не вернулся.