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31 минуту назад

МакSим рассказала о предательстве близких во время болезни

Елена Прошина

Певица МакSим заявила, что пока она боролась с коронавирусом, находясь в коме, близкие ей люди начали делить нажитое ею имущество. В беседе с «Пятым каналом» она призналась, что очень рассчитывала на этих людей, но в итоге оказалась лишь предана.

МакSим рассказала о предательстве близких во время болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — приводятся в материале слова МакSим.

При этом певица отметила, что не жалеет о расставании с предавшими ее людьми.

«Я не боюсь начинать все с нуля. Каждый день делайте то, что ведет вас к мечте», — сказала МакSим.

На данный момент певица продолжает восстанавливаться от тяжелых последствий коронавируса и длительного пребывания в коме. МакSим пока не может выступать на сцене: ее голос еще не вернулся.

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