МакSим рассказала о предательстве близких во время болезни

Певица МакSим заявила, что пока она боролась с коронавирусом, находясь в коме, близкие ей люди начали делить нажитое ею имущество. В беседе с «Пятым каналом» она призналась, что очень рассчитывала на этих людей, но в итоге оказалась лишь предана.