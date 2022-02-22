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47 минут назад

Близкие певицы МакSим могут отправиться за решетку из-за подделки документов

Passion.ruиещё 2

Звездный адвокат Андрей Алешкин подробно изучил историю певицы. Он считает, что ей стоит заявить в полицию на родственников, которые подделывали ее подписи в различных документах. По мнению эксперта, эти люди должны понести уголовную ответственность.

Адвокат: близкие певицы МакSим могут отправиться за решетку
Фото: InstagramInstagram

МакSим, оправившаяся после тяжелой болезни, заявила, что близкие ей люди жестоко обманули ее доверие и предали, несмотря на былые теплые отношения. По словам певицы, пока она находилась в коме, эти люди пытались переоформить на себя имущество звезды. В процессе махинаций они неоднократно подделывали личную подпись МакSим. Узнав об этом, исполнительница решила разобраться с проблемой через суд, сообщает «Комсомольская Правда». Кто именно замешан в этой истории, звезда не разглашает.

«Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — рассказала певица в разговоре с «Пятым Каналом».

Помочь артистке вызвался адвокат Алешкин. Он изучил все детали этого дела и пришел к выводу, что МакSим стоит обратиться в полицию. Если в действительно все так, как говорит певица, то злоумышленники должны понести серьезное наказание. Оно может составить до пяти лет лишения свободы.

«Нужно провести графологическую экспертизу, установить факт подделки, а уже потом обращаться в суд, имея на руках доказательства вины», — объяснил адвокат.

По мнению специалиста, МакSим вполне может добиться материальной компенсации.

Напомним, что артистку госпитализировали летом 2021 года в критическом состоянии. Медики диагностировали у нее пневмонию, было поражено 80% легких. МакSим находилась на искусственной вентиляции легких, при этом тест на COVID-19 у нее был отрицательным. Было принято решение ввести женщину в искусственную кому. Шансов на выздоровление было крайне мало, но певица справилась.

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