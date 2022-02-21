МакSим пожаловалась на предательство близких

Певица МакSим в интервью «Пятому каналу» рассказала о предательстве близких людей, на которое они пошли, пока артистка была в коме летом 2021 года.

Фото: Осторожно: Собчак/YouTube Осторожно: Собчак/YouTube

По словам МакSим, они начали передел ее имущества, не дожидаясь итога болезни.

«Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла», — поделилась она.

После реабилитации ей пришлось отказаться от контактов с многими людьми.

«Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — говорит певица.

Кроме того, МакSим пожаловалась на проблемы с голосом и легкими после перенесенного коронавируса.

«Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока что нельзя», — уточнила МакSим.

При этом она подчеркнула, что самую большую проблему составляют именно изменения в голосе.