В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
48 минут назад

МакSим пожаловалась на предательство близких в период болезни

Газета.Ru

Певица МакSим в интервью «Пятому каналу» рассказала о предательстве близких людей, на которое они пошли, пока артистка была в коме летом 2021 года.

МакSим пожаловалась на предательство близких
Фото: Осторожно: Собчак/YouTubeОсторожно: Собчак/YouTube

По словам МакSим, они начали передел ее имущества, не дожидаясь итога болезни.

«Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла», — поделилась она.

После реабилитации ей пришлось отказаться от контактов с многими людьми.

«Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — говорит певица.

Кроме того, МакSим пожаловалась на проблемы с голосом и легкими после перенесенного коронавируса.

«Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока что нельзя», — уточнила МакSим.

При этом она подчеркнула, что самую большую проблему составляют именно изменения в голосе.

Последние новости
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители