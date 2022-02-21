Киркоров поругался с помощниками на шоу «Маска»

Артист часто ведет себя слишком резко, нередко переходит на крик и позволяет себе крепкие нецензурные выражения в адрес работников съемочных команд. Шоу «Маска» не стало исключением. Филипп отказывался вести съемки, пока его не накормят.

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На данный момент Филипп Киркоров находится в России и много работает. У артиста съемки, он – один из членов жюри шоу «Маска». Пригласили его не просто так. Исполнитель действительно умеет создать шоу и каждый выпуск изрядно приправляет перлами и колкими комментариями, причем не только в адрес участников. Иногда достается другим членам жюри.

В последний раз он приехал на площадку не один, а с детьми. После нескольких часов работы Киркоров захотел есть и попросил зефир. Его в гримерной не оказалось, и исполнитель тут же начал ругаться.

Филиппа возмутило, что организаторы не выполнили его райдер и не подумали о детях. Киркоров заявил, что, если ему в течение 10 минут не принесут зефир, то он откажется продолжать программу. Пожелание певца пришлось выполнять оперативно.

Кстати, Киркоров вовсе не зазнавшийся, как сразу подумали многие пользователи сети. Райдер на таких съемках у Филиппа оказался скромным. Все, что нужно Филиппу, – это зефир и кола. Подобного перекуса ему достаточно, чтобы отработать съемочный день.

А вот коллега исполнителя, Регина, просит немного больше. Чтобы Тодоренко было комфортно вести передачу, организаторам приходится покупать хамон.