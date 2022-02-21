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59 минут назад

Федункив рассказала о драке с Сысоевой

Елена Прошина

Актриса Марина Федункив рассказала о драке с коллегой по Comedy Woman Надеждой Сысоевой. В интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова» она поделилась, что конфликт между ними произошел в аэропорту, а причиной стала грубость со стороны Сысоевой.

Федункив рассказала о драке с Сысоевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я подзатыльник ей дала и поджопник. Просто Наде бы на сцене так играть, а она в жизни это отыграла, и ей не заплатили за это. Не скажу, что она в синяках была, изувеченная. Надя меня послала, на хамство я тем же самым ответила», — заявила актриса.

По словам Федункив, после этого инцидента ее отстранили от съемок в шоу на год, однако для актрисы это не стало проблемой — тогда она и сама задумывалась об уходе из программы.

Отметим, что звезда «Реальных пацанов» так и не смогла развить дружеские отношения ни с одной из участниц программы. Больше всего Федункив бесили сплетни и «подковерные игры».

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