Федункив рассказала о драке с Сысоевой

Актриса Марина Федункив рассказала о драке с коллегой по Comedy Woman Надеждой Сысоевой. В интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова» она поделилась, что конфликт между ними произошел в аэропорту, а причиной стала грубость со стороны Сысоевой.
«Я подзатыльник ей дала и поджопник. Просто Наде бы на сцене так играть, а она в жизни это отыграла, и ей не заплатили за это. Не скажу, что она в синяках была, изувеченная. Надя меня послала, на хамство я тем же самым ответила», — заявила актриса.
По словам Федункив, после этого инцидента ее отстранили от съемок в шоу на год, однако для актрисы это не стало проблемой — тогда она и сама задумывалась об уходе из программы.
Отметим, что звезда «Реальных пацанов» так и не смогла развить дружеские отношения ни с одной из участниц программы. Больше всего Федункив бесили сплетни и «подковерные игры».