Харламов высмеял матерившуюся в «Давай поженимся!» Гузееву

Популярный комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов высмеял ведущую программы «Давай поженимся!» Ларису Гузееву за нецензурные реплики в шоу. Юморист опубликовал в Instagram отрывок из выпуска передачи, в котором ведущая произнесла матерное слово.

Фото: «Давай поженимся» «Давай поженимся»

Харламов обратил внимание на момент из эпизода «Давай поженимся!», который вышел в эфир 11 февраля. В нем жених по имени Николас, житель США российского происхождения, рассказал, что в детстве семья отправила его отдыхать в детский лагерь в России, где он усовершенствовал знание русского языка. «Не выучили эти: "Пошел ты на *** [куда подальше]", нет?» — пошутила ведущая над тем, какие фразы мог выучить американец в детском лагере, изобразив американский акцент.

В видео в аккаунте Харламова за роликом с Гузеевой следовала сцена из фильма «Красная жара», в которой герой актера Арнольда Шварценеггера с сильным акцентом произносит слово «хулиганы». «Немного рунглиша», — подписал он публикацию.

Многие пользователи Instagram положительно оценили пост Харламова. «Спасибо тебе за хорошее настроение», «Гарик жжет, как всегда», — написали юзеры.

Харламов в своем Instagram регулярно шутит над героями «Давай поженимся!» и его ведущими. Ранее он поиронизировал над слабостью свахи Розой Сябитовой, которая в эфире программы рассказала о любви к мужским животам. Перед этим комик заявил, что мог бы создать противоположное проекту шоу — «Давай разведемся!» — и сменить имя на Гузей Ларисов.