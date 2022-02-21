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1 час назад

Харламов высмеял матерившуюся в «Давай поженимся!» Гузееву

Lenta.ru

Популярный комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов высмеял ведущую программы «Давай поженимся!» Ларису Гузееву за нецензурные реплики в шоу. Юморист опубликовал в Instagram отрывок из выпуска передачи, в котором ведущая произнесла матерное слово.

Харламов высмеял матерившуюся в «Давай поженимся!» Гузееву
Фото: «Давай поженимся»«Давай поженимся»

Харламов обратил внимание на момент из эпизода «Давай поженимся!», который вышел в эфир 11 февраля. В нем жених по имени Николас, житель США российского происхождения, рассказал, что в детстве семья отправила его отдыхать в детский лагерь в России, где он усовершенствовал знание русского языка. «Не выучили эти: "Пошел ты на *** [куда подальше]", нет?» — пошутила ведущая над тем, какие фразы мог выучить американец в детском лагере, изобразив американский акцент.

В видео в аккаунте Харламова за роликом с Гузеевой следовала сцена из фильма «Красная жара», в которой герой актера Арнольда Шварценеггера с сильным акцентом произносит слово «хулиганы». «Немного рунглиша», — подписал он публикацию.

Многие пользователи Instagram положительно оценили пост Харламова. «Спасибо тебе за хорошее настроение», «Гарик жжет, как всегда», — написали юзеры.

Харламов в своем Instagram регулярно шутит над героями «Давай поженимся!» и его ведущими. Ранее он поиронизировал над слабостью свахи Розой Сябитовой, которая в эфире программы рассказала о любви к мужским животам. Перед этим комик заявил, что мог бы создать противоположное проекту шоу — «Давай разведемся!» — и сменить имя на Гузей Ларисов.

Юморист начал подкалывать программу после того, как Гузеева произнесла в эфире грубое слово. Ведущая в ответ признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее своими шутками над передачей.

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