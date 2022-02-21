Казьмина: Аршавин отказался общаться с дочерью

Пятилетняя дочь бывшего футболиста Андрея Аршавина от модели Алисы Казьминой просит отца выйти на связь. Маленькая Есения пишет спортсмену сообщения, но ответа пока не получает.

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Об этом рассказала ее мать Алиса Казьмина в комментарии Day.ru.

Женщина призналась, что дочь нуждается в общении с отцом и понимает, что может рассчитывать только на его помощь, если с ее мамой что-то случится.

«Андрей пока не выходит на связь. Но Есения ему пишет, чтоб он помог мамочке и ей», — призналась Казьмина.

О тяжелой ситуации 39-летней Казьминой СМИ писали ранее — у женщины развилось опасное аутоиммунное заболевание, почти полностью лишившее ее носа.

Сейчас женщина воспитывает троих детей (17-летнего сына Алексея, 9-летнюю дочь Алису от первого брака и 5-летнюю Есению). Ранее Казьмина рассказывала, что борется с недугом и тяжелым семейным положением с помощью матери и уже подросшего, понимающего сына, однако сейчас призналась, что рассорилась с ними.