В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
1 час назад

Казьмина заявила об отказе Аршавина общаться с дочерью

Елена Прошина

Пятилетняя дочь бывшего футболиста Андрея Аршавина от модели Алисы Казьминой просит отца выйти на связь. Маленькая Есения пишет спортсмену сообщения, но ответа пока не получает.

Казьмина: Аршавин отказался общаться с дочерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом рассказала ее мать Алиса Казьмина в комментарии Day.ru.

Женщина призналась, что дочь нуждается в общении с отцом и понимает, что может рассчитывать только на его помощь, если с ее мамой что-то случится.

«Андрей пока не выходит на связь. Но Есения ему пишет, чтоб он помог мамочке и ей», — призналась Казьмина.

О тяжелой ситуации 39-летней Казьминой СМИ писали ранее — у женщины развилось опасное аутоиммунное заболевание, почти полностью лишившее ее носа.

Мать Аршавина проиграла суд против бывшей невестки

Сейчас женщина воспитывает троих детей (17-летнего сына Алексея, 9-летнюю дочь Алису от первого брака и 5-летнюю Есению). Ранее Казьмина рассказывала, что борется с недугом и тяжелым семейным положением с помощью матери и уже подросшего, понимающего сына, однако сейчас призналась, что рассорилась с ними.

Алиса считает, что мать хочет поместить ее в хоспис, потому как нашла соответствующие документы в доме. Сын же травит ее из-за «изуродованного носа» и говорит, что она никогда не вылечится. Кроме того, Казьмина заявила, что подросток взломал ее почту и подключился к карточкам. Поэтому женщина решила забрать дочерей и съехала из дома.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители