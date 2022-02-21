Казьмина: Аршавин отказался общаться с дочерью

Пятилетняя дочь бывшего футболиста Андрея Аршавина от модели Алисы Казьминой просит отца выйти на связь. Маленькая Есения пишет спортсмену сообщения, но ответа пока не получает.
Об этом рассказала ее мать Алиса Казьмина в комментарии Day.ru.
Женщина призналась, что дочь нуждается в общении с отцом и понимает, что может рассчитывать только на его помощь, если с ее мамой что-то случится.
«Андрей пока не выходит на связь. Но Есения ему пишет, чтоб он помог мамочке и ей», — призналась Казьмина.
О тяжелой ситуации 39-летней Казьминой СМИ писали ранее — у женщины развилось опасное аутоиммунное заболевание, почти полностью лишившее ее носа.
Сейчас женщина воспитывает троих детей (17-летнего сына Алексея, 9-летнюю дочь Алису от первого брака и 5-летнюю Есению). Ранее Казьмина рассказывала, что борется с недугом и тяжелым семейным положением с помощью матери и уже подросшего, понимающего сына, однако сейчас призналась, что рассорилась с ними.
Алиса считает, что мать хочет поместить ее в хоспис, потому как нашла соответствующие документы в доме. Сын же травит ее из-за «изуродованного носа» и говорит, что она никогда не вылечится. Кроме того, Казьмина заявила, что подросток взломал ее почту и подключился к карточкам. Поэтому женщина решила забрать дочерей и съехала из дома.