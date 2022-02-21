Стало известно имя новой возлюбленной Илона Маска

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск начал встречаться с австралийской актрисой Наташей Бассет. Об этом сообщает HollywoodLife.

Фото: Reuters Reuters

Папарацци сфотографировали 50-летнего миллиардера в компании рыжей девушки на выходе из частного самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. По данным источника издания, возлюбленной самого богатого человека в мире является 29-летняя актриса. Собеседник уточнил, что Маск и Бассет встречаются «всего пару месяцев». «Они очень любят друг друга и очень много времени проводят вместе», — сказал он.