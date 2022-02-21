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13 минут назад

Джастин Бибер заразился коронавирусом

Деловая газета "Взгляд"

Канадский певец Джастин Бибер заразился коронавирусом и отменил предстоящее выступление в американском Лас-Вегасе, сообщил портал TMZ.

Джастин Бибер заразился коронавирусом
Фото: EPAEPA

Как сообщил порталу представитель певца, Бибер должен был выступить с концертом в Лас-Вегасе (штат Невада) в воскресенье, однако изменил свой график выступлений в связи с заражением, перенеся выступление на лето, передает ТАСС.

Кроме того, как отмечает портал, у поп-звезды запланированы концерты в городе Глендейл (штат Аризона) и в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 22 и 24 февраля соответственном. Пока неизвестно, будут ли отменены и эти выступления.

В воскресенье также стало известно, что королева Великобритании Елизавета II получила положительный тест на коронавирус, у нее проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие симптомы простуды.

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