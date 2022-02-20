Королева сменила имидж «по заявкам телезрительниц»

«Наташа, никого не слушай, будь озорной девочкой! Всем не угодишь, молодость в душе и в глазах», «Наташенька, сними это немедленно», «Превратилась в старушку», «Ну не знаю», «Если вы поменяете стиль, репертуар, то вы потеряете вашу аудиторию. Не делайте этого. Те, кто не довольны вашем стилем, на ваши концерты не ходят».