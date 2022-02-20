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1 час назад

Королева сменила имидж «по заявкам телезрительниц»

Ирина Лебедева

Наташа Королева всегда предпочитала наряды озорные и молодежные. За что ее частенько осуждали хейтеры, напоминавшие, что у певицы на носу полувековой юбилей и пора остепениться.

Королева сменила имидж «по заявкам телезрительниц»
Фото: InstagramInstagram

И вот звезда решила, видимо, немного поэкспериментировать и заодно посмеяться над злопыхателями. Она для проекта «Две звезды» на Первом канале нарядилась в платье в пол и сделала себе прическу с короной из кос вокруг головы.

Видеоролик, где Наташа показывает публике себя, изменившуюся, звезда выложила в инстаграм.

«Все, время перемен настало! Меняю стиль, репертуар, прическу по заявкам телезрительниц. Мы читали все ваши отзывы. Было много возмущений, почему Королева все не возрасту одета и причесана. Я вас услышала. И теперь я решила сменить имидж. А, кстати, надо и репертуарчик сменить!» — смеется Королева.

И тут же поет знаменитую песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга». Правда, всего пару строк. И потом уже переходит к привычным «Желтым тюльпанам».

Фолловеры затребовали вернуть назад «прежнюю» Наташу.

«Наташа, никого не слушай, будь озорной девочкой! Всем не угодишь, молодость в душе и в глазах», «Наташенька, сними это немедленно», «Превратилась в старушку», «Ну не знаю», «Если вы поменяете стиль, репертуар, то вы потеряете вашу аудиторию. Не делайте этого. Те, кто не довольны вашем стилем, на ваши концерты не ходят».

Ранее стало известно, что Наташу Королеву включили в список невъездных лиц в Литве, она не может посещать страну до 21 января 2027 года.
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