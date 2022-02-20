Королева сменила имидж «по заявкам телезрительниц»

Наташа Королева всегда предпочитала наряды озорные и молодежные. За что ее частенько осуждали хейтеры, напоминавшие, что у певицы на носу полувековой юбилей и пора остепениться.
И вот звезда решила, видимо, немного поэкспериментировать и заодно посмеяться над злопыхателями. Она для проекта «Две звезды» на Первом канале нарядилась в платье в пол и сделала себе прическу с короной из кос вокруг головы.
Видеоролик, где Наташа показывает публике себя, изменившуюся, звезда выложила в инстаграм.
«Все, время перемен настало! Меняю стиль, репертуар, прическу по заявкам телезрительниц. Мы читали все ваши отзывы. Было много возмущений, почему Королева все не возрасту одета и причесана. Я вас услышала. И теперь я решила сменить имидж. А, кстати, надо и репертуарчик сменить!» — смеется Королева.
И тут же поет знаменитую песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга». Правда, всего пару строк. И потом уже переходит к привычным «Желтым тюльпанам».
Фолловеры затребовали вернуть назад «прежнюю» Наташу.
«Наташа, никого не слушай, будь озорной девочкой! Всем не угодишь, молодость в душе и в глазах», «Наташенька, сними это немедленно», «Превратилась в старушку», «Ну не знаю», «Если вы поменяете стиль, репертуар, то вы потеряете вашу аудиторию. Не делайте этого. Те, кто не довольны вашем стилем, на ваши концерты не ходят».