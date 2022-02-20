Топ-5 звезд, победивших алкогольную зависимость

В международном календаре праздничных дат 20 февраля обозначено как День профессионального алкоголика. Но поздравлять в этот день принято именно тех людей, кто смог побороть пагубную зависимость от спиртного. Немало таких и среди отечественного шоу-бизнеса, пишут СМИ.

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Ирина Аллегрова в далеких нулевых лечила алкоголем душевные раны. Она рассталась с супругом Игорем Капустой, схлопнулась музыкальная карьера… «Шальная императрица» рассказывала в одной из передач программы «Наедине со всеми»:

«Я была страусом в тот момент, которому казалось, что он спрятал голову в песок, и все, нет проблем. Это было не очень хорошо. Но тогда мне было больно, и я думала, что, если выпью, станет легче».

Но певице удалось остановиться и не перешагнуть за край. Аллегрова справилась с тягой к спиртному, и эта история осталась в прошлом.

Татьяна Догилева, знаменитая актриса и режиссер, шаг за шагом попала в серьезную зависимость. Татьяна могла сорвать съемки, подставить коллег. Вернуться к нормальной жизни удалось не сразу, звезде очень помогли ее близкие люди. С их помощью Догилева смогла выкарабкаться, не разрушив свою жизнь окончательно.

Дана Борисова, телеведущая, после скандального расставания с отцом своей дочери, который грозился отобрать у нее ребенка, пристрастилась не только к спиртному, но и к запрещенным веществам. Очень быстро это стало заметно, но, к счастью, коллеги помогли ей лечь в клинику на лечение.

Не без срывов, но Дана вернулась к работе, написала книгу о том, как боролась с зависимостью, и резко высказывается о тех, кто позволяет себе пьяные выходки.

Лариса Гузеева, актриса и телеведущая, начала пить в браке с супругом-наркоманом. Как позднее рассказывала она сама, она много лет уверяла себя, что может «завязать» в любой момент. Но в итоге звезда нашла в себе силы начать новую жизнь только тогда, когда обратилась к медикам. У нее все получилось. Токсичного супруга тоже в ее жизни больше нет.