«Это порносайт?»: россиян шокировали откровенные фото Бузовой

Ольга Бузова продолжает работать над съемками нашумевшего телешоу «Звезды в Африке». Участники проекта испытывают себя на прочность, то голодая, то поедая насекомых и выполняя очень странные задания. Ольга, как ведущая проекта, жуков не ест и имеет возможность получить удовольствие от местных красот и жаркого солнца.
Поющая телеведущая и раньше любила фотографироваться в едва одетом виде, а сейчас, в жаркой Африке, практически ежедневно выкладывает в микроблог свои жаркие фотографии. Бузова с удовольствием демонстрирует золотистый загар и стройную фигурку.
Однако подписчики считают, что все же в инстаграме звезды обнаженки чересчур много.
«Это наверно стал порносайт???», «Раньше вы были интересней, сейчас очень много вульгарного Зачем себя постоянно голой показывать? Слишком часто. Особенно зад», «Неужели больше не чем заинтересовать?», «О, уже голая.. Оля сними уже все.. Не парься...»