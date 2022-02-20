В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
16 минут назад

«Это порносайт?»: россиян шокировали откровенные фото Бузовой

Ирина Лебедева

Ольга Бузова продолжает работать над съемками нашумевшего телешоу «Звезды в Африке». Участники проекта испытывают себя на прочность, то голодая, то поедая насекомых и выполняя очень странные задания. Ольга, как ведущая проекта, жуков не ест и имеет возможность получить удовольствие от местных красот и жаркого солнца.

«Это порносайт?»: россиян шокировали откровенные фото Бузовой
Фото: InstagramInstagram

Поющая телеведущая и раньше любила фотографироваться в едва одетом виде, а сейчас, в жаркой Африке, практически ежедневно выкладывает в микроблог свои жаркие фотографии. Бузова с удовольствием демонстрирует золотистый загар и стройную фигурку.

Однако подписчики считают, что все же в инстаграме звезды обнаженки чересчур много.

«Это наверно стал порносайт???», «Раньше вы были интересней, сейчас очень много вульгарного Зачем себя постоянно голой показывать? Слишком часто. Особенно зад», «Неужели больше не чем заинтересовать?», «О, уже голая.. Оля сними уже все.. Не парься...»

Ведущая Ольга Бузова опубликовала кадры с ураганом, который обрушился на остров Лимпопо — там проходят съемки нового сезона шоу ТНТ «Звезды в Африке». На видео, опубликованном в Instagram, видно, как деревья, постройки и оборудование разлетается от силы стихии.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители