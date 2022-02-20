«Она хотела, чтоб никто не знал»: Миронова рассказала о мужестве Брик

Совсем молодой ушла из жизни актриса Евгения Брик. Ей было сего 40 лет, за ее жизни боролись лучшие врачи, ее поддерживала любящая семья. Но рак оказался сильнее. О своей болезни Евгения никому не говорила – в курсе были только самые близкие.
Актриса Мария Миронова, как и многие другие коллеги Брик, до последнего не хотела верить страшному известию. В сентябре прошлого года Евгения в Венеции отметила 40-летний юбилей. Она тогда поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения и написала, что рада своему новому году как никогда. Ее знакомые и не подозревали, что она сражалась со страшным недугом, - информирует СтарХит.
«Казалось бы, у нее было все, и красота, и успешность, и потрясающий муж. Она была человеком, который служил всем. Приезжала она как солнышко на съемочную площадку: успевала уделять время всем, не просто артистам-друзьям, а костюмерам, монтировщикам, операторам, осветителям. Она всех покрывала своим альтруизмом, добром и невероятной скромностью», - вспоминает о подруге Миронова в эфире передачи «Ты не поверишь» на канале НТВ.
Евгения никому не жаловалась на здоровье.
«И она так хотела, насколько я понимаю, чтоб этого никто не знал. Она не грузила тебя своей проблемой и в этом была ее большая колоссальная сила и мужество, помимо ее хрупкости, женственности, человечности, мягкости», - резюмировала Мария.
Брик проходила лечение в США, где в последнее время жила вместе со своим мужем Валерием Тодоровским. Американские врачи пытались спасти актрису с помощью экспериментальной вакцины, однако их усилия не помогли.