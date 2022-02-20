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8 минут назад

«Она хотела, чтоб никто не знал»: Миронова рассказала о мужестве Брик

Ирина Лебедева

Совсем молодой ушла из жизни актриса Евгения Брик. Ей было сего 40 лет, за ее жизни боролись лучшие врачи, ее поддерживала любящая семья. Но рак оказался сильнее. О своей болезни Евгения никому не говорила – в курсе были только самые близкие.

«Она хотела, чтоб никто не знал»: Миронова рассказала о мужестве Брик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса Мария Миронова, как и многие другие коллеги Брик, до последнего не хотела верить страшному известию. В сентябре прошлого года Евгения в Венеции отметила 40-летний юбилей. Она тогда поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения и написала, что рада своему новому году как никогда. Ее знакомые и не подозревали, что она сражалась со страшным недугом, - информирует СтарХит.

«Казалось бы, у нее было все, и красота, и успешность, и потрясающий муж. Она была человеком, который служил всем. Приезжала она как солнышко на съемочную площадку: успевала уделять время всем, не просто артистам-друзьям, а костюмерам, монтировщикам, операторам, осветителям. Она всех покрывала своим альтруизмом, добром и невероятной скромностью», - вспоминает о подруге Миронова в эфире передачи «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Евгения никому не жаловалась на здоровье.

«И она так хотела, насколько я понимаю, чтоб этого никто не знал. Она не грузила тебя своей проблемой и в этом была ее большая колоссальная сила и мужество, помимо ее хрупкости, женственности, человечности, мягкости», - резюмировала Мария.

Брик проходила лечение в США, где в последнее время жила вместе со своим мужем Валерием Тодоровским. Американские врачи пытались спасти актрису с помощью экспериментальной вакцины, однако их усилия не помогли.

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