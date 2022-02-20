«Она хотела, чтоб никто не знал»: Миронова рассказала о мужестве Брик

«Казалось бы, у нее было все, и красота, и успешность, и потрясающий муж. Она была человеком, который служил всем. Приезжала она как солнышко на съемочную площадку: успевала уделять время всем, не просто артистам-друзьям, а костюмерам, монтировщикам, операторам, осветителям. Она всех покрывала своим альтруизмом, добром и невероятной скромностью», - вспоминает о подруге Миронова в эфире передачи «Ты не поверишь» на канале НТВ.