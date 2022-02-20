«Чем хуже, тем лучше»: Солнцев обрушился на Гузееву

Лариса Гузеева всегда была остра на язык. Звезда Первого канала славилась резкими высказываниями в телевизионном эфире. Откровенно высказать свое мнение гостям проекта «Давай поженимся!», поставить на место хейтеров в инстаграме – это стиль телеведущей. Однако в последнее время коллеги и публика стали замечать, что резкость перешла в грубость и Ларисе едва ли не набрасывается на людей.

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Так, шоумен Рустам Солнцев, считает, что Лариса Андреевна перешла черту приличия и руководству Первого канала стоит обратить на это внимание, пишет Экспресс Газета.

«Это такое допущение у них, которое, при всем моем уважении к Ларе, превращает в помойку. Они там что хотят, то и несут. У них контроля никакого нет, считается, чем хуже, тем лучше», - заявил Солнцев.

Замечает проблемы и сама Лариса Андреевна. Она уверена, что появившиеся приступы немотивированной агрессии – следствие перенесенного ковида.