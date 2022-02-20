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56 минут назад

«Чем хуже, тем лучше»: Солнцев раскритиковал поведение Гузеевой

Ирина Лебедева

Лариса Гузеева всегда была остра на язык. Звезда Первого канала славилась резкими высказываниями в телевизионном эфире. Откровенно высказать свое мнение гостям проекта «Давай поженимся!», поставить на место хейтеров в инстаграме – это стиль телеведущей. Однако в последнее время коллеги и публика стали замечать, что резкость перешла в грубость и Ларисе едва ли не набрасывается на людей.

«Чем хуже, тем лучше»: Солнцев обрушился на Гузееву
Фото: InstagramInstagram

Так, шоумен Рустам Солнцев, считает, что Лариса Андреевна перешла черту приличия и руководству Первого канала стоит обратить на это внимание, пишет Экспресс Газета.

«Это такое допущение у них, которое, при всем моем уважении к Ларе, превращает в помойку. Они там что хотят, то и несут. У них контроля никакого нет, считается, чем хуже, тем лучше», - заявил Солнцев.

Замечает проблемы и сама Лариса Андреевна. Она уверена, что появившиеся приступы немотивированной агрессии – следствие перенесенного ковида.

Ранее Лариса Гузеева жаловалась на продолжающиеся проблемы со здоровьем. Во время съемок шоу «Давай поженимся!» ее коллеги обратили внимание на изменившийся голос актрисы, на что она призналась, что после коронавируса страдает от болей в горле.

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