Жена Макарского рассказала о семейной драме

Виктория Макарская в прямом эфире инстаграмма, когда обсуждалась тема домашнего насилия, сделала признание о том, как ей самой в детстве довелось столкнуться с этой бедой. У Виктории был достаточно проблемный отец. Мужчина любил выпить, мог ударить и жену, и дочь.
Виктория рассказала, что едва маму увезли в роддом – должна была родиться вторая доска Моника, как в тот же день ее отец привел домой девушку легкого поведения. Общение отца с проституткой происходило практически на глазах у девятилетней Вики, - пишет 5 Канал.
«Ужасающая картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Папа привел домой проститутку, и все это происходило у меня на глазах».
Девочка спряталась в своей комнате, но утром отец избил ее, угрожая убить в случае, если Вика кому-то расскажет о его похождениях.
«Если только скажешь матери, что ты видела ночью, я тебя убью. Он меня бил конкретно головой об ванну, чугунную ванну», - с болью говорит Макарская.
Виктория и Антон Макарские считаются одной из самых красивых и прочных пар отечественного шоу-бизнеса. Долгие годы супруги мечтали о ребенке, но Виктория никак не могла забеременеть. Лишь через 13 лет они наконец стали родителями очаровательной дочери Марии, которая появилась на свет в Израиле, где у Антона живут родственники, а через два года у пары родился сын Ваня.