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1 час назад

Эксперт рассказал, сколько стоит пластика Пугачевой

Ирина Лебедева

Все заметили, что в последнее время Алла Борисовна молодеет и хорошеет день ото дня. Позитивные изменения во внешности 72-летней Примадонны связаны, безусловно, с работой пластических хирургов. Впрочем, сама звезда не скрывает, что обращается к ним за помощью.

Эксперт рассказал, сколько стоит пластика Пугачевой
Фото: InstagramInstagram

Телеграм-канал «Звездач» публикует комментарии специалиста - врача Института пластической хирургии и косметологии Дмитрия Китиашвили.

«Пугачева из тех людей, кому повезло с генетикой, поэтому пластику она начала делать поздно. Проработано все лицо, против возраста не пойти. Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделана шея, руки. Это то, что выдает возраст женщины, но уверен, что ноги и грудь она не трогала», - объясняет Китиашвили.

Ранее у Аллы Борисовны заметно опустились уголки бровей и глаз. Эти проблемы решает SMAS-лифтинг. На операции лица певица потратила, по информации ТГ - канала, более 1,5 миллиона рублей. Также, как утверждает эксперт, были сделаны абдоминопластика и липосакция, которые стоят от одного до двух миллионов

Омоложение обошлось Пугачевой не менее чем в 3,5 миллиона рублей.

Алла Пугачева записала видеообращение, в котором объяснила, почему не реагирует на критику и оскорбления в свой адрес. Его она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.

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