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38 минут назад

«Все волосы повылезали»: Гузеева пожаловалась на последствия ковида

Ирина Лебедева

Лариса Гузеева прошлой осенью тяжело переболела коронавирусом. С серьезным поражением легких телеведущая лежала в реанимации, была на кислороде и провела в больнице почти месяц.

«Все волосы повылезали»: Гузеева пожаловалась на последствия ковида
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Но пребыванием в клинике все не закончилось. Уже после выписки Гузеева жаловалась на перепады настроения и проблемы с внешностью. А теперь, спустя несколько месяцев, артистку постигла новая беда – она начала лысеть.

В сторис инстаграма Лариса пожаловалась, что теряет волосы. Она выложила видеозапись из гримерки, где стилист пытается сделать ей прическу.

Гузеева рассказывает, что мастер по имени Александр «из ничего делает что-то приличное». Александр отвечает, что «не из ничего, а из волос».

«Саш, откуда волосы-то? Они с ковидом с этим все повылезали», — огорченно констатирует телеведущая.

Ранее Лариса Гузеева жаловалась на продолжающиеся проблемы со здоровьем. Во время съемок шоу «Давай поженимся!» ее коллеги обратили внимание на изменившийся голос актрисы, на что она призналась, что после коронавируса страдает от болей в горле.

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