«Все волосы повылезали»: Гузеева пожаловалась на последствия ковида

Лариса Гузеева прошлой осенью тяжело переболела коронавирусом. С серьезным поражением легких телеведущая лежала в реанимации, была на кислороде и провела в больнице почти месяц.

Но пребыванием в клинике все не закончилось. Уже после выписки Гузеева жаловалась на перепады настроения и проблемы с внешностью. А теперь, спустя несколько месяцев, артистку постигла новая беда – она начала лысеть.

В сторис инстаграма Лариса пожаловалась, что теряет волосы. Она выложила видеозапись из гримерки, где стилист пытается сделать ей прическу.

Гузеева рассказывает, что мастер по имени Александр «из ничего делает что-то приличное». Александр отвечает, что «не из ничего, а из волос».

«Саш, откуда волосы-то? Они с ковидом с этим все повылезали», — огорченно констатирует телеведущая.