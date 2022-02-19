Собчак написала трогательное обращение к покойному отцу

«Ксюша! Я вас очень понимаю, у меня тоже не стало любимого папы, когда мне было 19 лет. Сейчас мне 36. Не могу вспоминать его без слез! Наши папочки в наших сердцах!», «Он жив, пока есть память. Ты достойная дочь своего отца. Он тобою бы гордился», «Приятно читать про такую любовь к отцу», «Терять близких всегда сложно , спустя 12 лет до сих пор думаю о потере».