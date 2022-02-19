Собчак написала трогательное обращение к покойному отцу

Ксения Собчак в годовщину смерти отца опубликовала в микроблоге трогательный текст.
«Я живу без тебя уже дольше чем жила с тобой. Но жизнь с тобой рядом - это самые прекрасные и счастливые годы. Жаль, я не всегда это в детстве понимала…
Помним. Любим. Скорбим. 19 февраля», - обратилась журналистка к ушедшему близкому человеку.
Ксения выложила фотографию мемориальной доски, установленной на доме, где жил Анатолий Александрович.
Подписчики посочувствовали рано потерявшей отца светской львице. Многие из них тоже остались без родных и близких, и горечь утраты им понятна. Некоторые фолловеры особо отметили, что Собчак гордился бы своей дочерью, если бы был сейчас жив.
«Ксюша! Я вас очень понимаю, у меня тоже не стало любимого папы, когда мне было 19 лет. Сейчас мне 36. Не могу вспоминать его без слез! Наши папочки в наших сердцах!», «Он жив, пока есть память. Ты достойная дочь своего отца. Он тобою бы гордился», «Приятно читать про такую любовь к отцу», «Терять близких всегда сложно , спустя 12 лет до сих пор думаю о потере».