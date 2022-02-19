В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
41 минуту назад

Собчак написала трогательное обращение к покойному отцу

Ирина Лебедева

Ксения Собчак в годовщину смерти отца опубликовала в микроблоге трогательный текст.

Собчак написала трогательное обращение к покойному отцу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я живу без тебя уже дольше чем жила с тобой. Но жизнь с тобой рядом - это самые прекрасные и счастливые годы. Жаль, я не всегда это в детстве понимала…

Помним. Любим. Скорбим. 19 февраля», - обратилась журналистка к ушедшему близкому человеку.

Ксения выложила фотографию мемориальной доски, установленной на доме, где жил Анатолий Александрович.

Подписчики посочувствовали рано потерявшей отца светской львице. Многие из них тоже остались без родных и близких, и горечь утраты им понятна. Некоторые фолловеры особо отметили, что Собчак гордился бы своей дочерью, если бы был сейчас жив.

«Ксюша! Я вас очень понимаю, у меня тоже не стало любимого папы, когда мне было 19 лет. Сейчас мне 36. Не могу вспоминать его без слез! Наши папочки в наших сердцах!», «Он жив, пока есть память. Ты достойная дочь своего отца. Он тобою бы гордился», «Приятно читать про такую любовь к отцу», «Терять близких всегда сложно , спустя 12 лет до сих пор думаю о потере».

Собчак не раз обвиняли в душевной черствости. Сама же светская львица считает, что у нее просто низкий уровень эмпатии, что не влияет на ее добрые поступки.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители