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1 час назад

Серов не пускает бывшую супругу к внукам

Ирина Лебедева

Александр Серов и Елена Стебенева развелись больше десяти лет назад, однако до сих пор стараются избегать любой возможной встречи. Так, певец не позволяет бывшей жене видеться с внуками на его территории.

Серов не пускает бывшую супругу к внукам
Фото: InstagramInstagram

Их дочь, Мишель Серова, недавно родила второго ребенка. Ее мама с удовольствием посидела бы с детьми, и сама Мишель могла бы иметь немного свободного времени, но приходится обращаться к няням. Злопамятный дед бабушку не пускает на порог, - пишут 7days.ru.

Не сблизило их даже рождение внуков, из-за чего Мишель приходится обращаться за помощью к няням, а не к маме.

«Мама помогала бы, но дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема упирается в него. Поэтому мы приезжаем в гости к маме», — пожаловалась девушка.

Мишель огорчена, что за долгие годы родители не смогли выстроить алгоритм отношений, хотя бы в интересах младших поколений.

«Жалко, что нет цивилизованного общения. Я знаю много примеров, когда люди общаются после развода семьями», - написала Мишель в сторис инстаграма.

Осенью прошлого года Александр Серов тяжело переболел коронавирусом. Его госпитализировали с серьезным – 75% - поражением легких, он побывал в реанимации. Осложнилдело сахарный диабет, который обострился из-за препаратов, необходимых для лечения ковида.

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