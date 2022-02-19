Пришлось «выдержать такие круги ада»: Руссо заступился за Валиеву

А у Камилы, как ни крути, пока еще психика ребенка. Выдержать такие круги ада – травлю, давление – сможет далеко не каждый. Когда она вышла на лед перед финальным прокатом, уже чувствовалось волнение в каждом движении Камилы. Несмотря ни на что, я все равно считаю, что она все же собралась и, как могла, каталась вопреки всему. Да, она падала, но вставала и честно старалась, выкладывалась до последней секунды своего проката», - считает певец.