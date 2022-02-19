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9 минут назад

Пришлось «выдержать такие круги ада»: Руссо заступился за Валиеву

Ирина Лебедева

Драматическая ситуация, сложившаяся вокруг выступлений 15- российской фигуристки, не оставила никого равнодушным. Певец Авраам Руссо поддержал наших спортсменок, и искренне посочувствовал Камиле. Об этом пишет «Собеседник».

Пришлось «выдержать такие круги ада»: Руссо заступился за Валиеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«История Камилы Валиевой – главная драма Олимпиады в Пекине. Камила – действительно невероятно талантливая юная фигуристка, которая до этих соревнований завоевывала все титулы. Но сейчас, на своем главном взрослом старте, конечно же, просто сломалась психологически и эмоционально. Допинг-пробы, атаки прессы, судебные разбирательства сказываются на психологическом состоянии даже взрослого человека.

А у Камилы, как ни крути, пока еще психика ребенка. Выдержать такие круги ада – травлю, давление – сможет далеко не каждый. Когда она вышла на лед перед финальным прокатом, уже чувствовалось волнение в каждом движении Камилы. Несмотря ни на что, я все равно считаю, что она все же собралась и, как могла, каталась вопреки всему. Да, она падала, но вставала и честно старалась, выкладывалась до последней секунды своего проката», - считает певец.

У Авраама Руссо две дочери. 15-летняя Эмануэлла и семилетняя Аве Мария. И он признался, что ни за что бы не отдал их в фигурное катание – слишком тяжелая жизнь у спортсменок.

«Несмотря на то, что я очень люблю фигурное катание, я бы не решился отдать в этот спорт своих дочерей. У таких детей нет своей, детской жизни, они становятся рабами большого спорта. Очень нелегкая судьба!»

Руссо недавно перенес операцию на бедре — через 15 лет после полученной во время покушения на его жизнь травмы. Процедура была плановой, она длилась больше двух часов. Вскоре певцу предстоит очередная операция на ноге. Ее он будет делать в США.

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