«Досидела»: Миро считает положение вдовы Градского незавидным

«Досидела: дед умер. Можно претендовать на наследство. Но дьявол, как всегда, в деталях: сколько там — того наследства-то? 600 миллионов? Рублей? Неплохие, конечно, деньги, но это — средний класс. Это — прекрасные деньги, но с такими ради вашего посещения Лувр не закроют, да и Папа Римский с вами не встретится. Будете уверенным высшим средним классом на западе. Неплохо, повторю, но это — не те деньги, ради которых стоило пройти путь от слева до справа».