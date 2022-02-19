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37 минут назад

«Досидела»: Миро считает положение вдовы Градского незавидным

Ирина Лебедева

Скандальный блогер Лена Миро высказала свое мнение по поводу жизни Марины Коташенко после смерти ее супруга Александра Градского. Миро пишет, что в случае, если вдова композитора имела корыстные интересы, то теперь она может претендовать на солидную часть наследства музыканта.

«Досидела»: Миро считает положение вдовы Градского незавидным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тем не менее, уверена блогер, это никак не может компенсировать долгие годы, прожитые с якобы нелюбимым человеком, тем более, что супербогатой дамой Коташенко так и не стала.

Миро выложила в ЖЖ две фотографии Марины – в молодости и сейчас. Слева юную красотку, справа – усталую женщину средних лет.

«Досидела: дед умер. Можно претендовать на наследство. Но дьявол, как всегда, в деталях: сколько там — того наследства-то? 600 миллионов? Рублей? Неплохие, конечно, деньги, но это — средний класс. Это — прекрасные деньги, но с такими ради вашего посещения Лувр не закроют, да и Папа Римский с вами не встретится. Будете уверенным высшим средним классом на западе. Неплохо, повторю, но это — не те деньги, ради которых стоило пройти путь от слева до справа».

Миро обратилась к девушкам с призывом быть самодостаточными и не охотиться за пожилыми состоятельными мужчинами.

«Женщины, хорошие мои, нам посчастливилось родиться и жить в это время, в стране, где мужчины и женщины имеют равные права и возможности. Почему вы этим не пользуетесь? Живя в России в 21 веке, вы уже выиграли в лотерею жизни. Почему не получите свой выигрыш, наконец?»

Градский умер 28 ноября. Примерно за две недели до этого он официально женился на своей гражданской жене Марине Коташенко, с которой прожил 17 лет. У пары двое сыновей.

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