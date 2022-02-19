Дочь Заворотнюк осудила болтливых медиков: «Шарлатаны и конченые люди»

Актриса Анастасия Заворотнюк не появляется на публике уже несколько лет. Звезда «Моей прекрасной няни» борется с раком мозга. Семья актрисы никак не комментирует ее состояние здоровья, однако в прессе время от времени появляется информация от медицинских работников и иных "экспертов".

Фото: Instagram Instagram

Анна, дочь актрисы, очень переживает по поводу распространения различных сплетен, - пишет портал popcake.tv.

Недавно пользователи интернета спросили у Анны, как она относится к тому, что медицинские работники позволяют себе рассказывать подробности о лечении актрисы, делать прогнозы, комментировать изменение ее внешности. Ведь существует же врачебная тайна и, как минимум, человеческая порядочность

Заворотнюк-младшая крайне нелицеприятно высказалась по этому поводу в сторис инстаграма.

«Я имена этих врачей слышу впервые. Обычные шарлатаны и просто конченые люди», - написала девушка.