Дочь Заворотнюк осудила болтливых медиков: «Шарлатаны и конченые люди»

Актриса Анастасия Заворотнюк не появляется на публике уже несколько лет. Звезда «Моей прекрасной няни» борется с раком мозга. Семья актрисы никак не комментирует ее состояние здоровья, однако в прессе время от времени появляется информация от медицинских работников и иных "экспертов".
Анна, дочь актрисы, очень переживает по поводу распространения различных сплетен, - пишет портал popcake.tv.
Недавно пользователи интернета спросили у Анны, как она относится к тому, что медицинские работники позволяют себе рассказывать подробности о лечении актрисы, делать прогнозы, комментировать изменение ее внешности. Ведь существует же врачебная тайна и, как минимум, человеческая порядочность
Заворотнюк-младшая крайне нелицеприятно высказалась по этому поводу в сторис инстаграма.
«Я имена этих врачей слышу впервые. Обычные шарлатаны и просто конченые люди», - написала девушка.
Ранее физиономист Олег Воеводин заявил, что в машине с фигуристом Петром Чернышевым сидит актриса Анастасия Заворотнюк. Эксперт подтвердил, что на фото, выложенном в сеть, изображена актриса, лицо которой очень сильно изменилось из-за глиобластомы головного мозга. По его словам, также сильно изменилось лицо певицы Жанны Фриске, у которой диагностировали такое же заболевание.