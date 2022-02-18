Юлиан предположил, что у него могли украсть сперму

«Она ездила на гормональные процедуры, говорила, что ей провели ЭКО. Я сильно переживал за нее, так как понимал, что в ее возрасте ЭКО может пойти и не на пользу. Она уезжала из дома почти каждый день! Говорила, что поехала в клинику, а сама — в зоопарк, в кафе», — вспомнил Юлиан.