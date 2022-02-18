Лоза вступился за актерские способности Нагиева

Певец, композитор Юрий Лоза в беседе с ФАН высказался об актерском таланте шоумена Дмитрия Нагиева.
Ранее актриса Тамара Семина назвала телеведущего «хамом, подонком и бездарностью» и раскритиковала его за ношение солнечных очков.
«У меня клавишник все время ходит в темных очках. У него глаза болят. Ему врачи прописали. Как вообще можно судить о человеке по темным очкам? А если у него действительно проблемы с глазами? Мы же не знаем этого. Я не знаю», — поделился певец.
Кроме того, Лоза сказал, что не общался с Нагиевым и не знает, какой он человек.
«Артист всегда играет какую-то роль. Даже когда он не на сцене, он все равно играет роль артиста. Может быть, у него такой образ. Понятия не имею. Может быть, на самом деле он белый и пушистый», — рассуждает он. «Говорить, хороший актер Нагиев или плохой, можно только, если он когда-то получит большую роль», — заключил Лоза.
Ранее Юрий Лоза прокомментировал слова российского теннисиста Даниила Медведева о поведении болельщиков во время финала Открытого чемпионата Австралии.