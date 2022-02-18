Лоза вступился за актерские способности Нагиева

«Артист всегда играет какую-то роль. Даже когда он не на сцене, он все равно играет роль артиста. Может быть, у него такой образ. Понятия не имею. Может быть, на самом деле он белый и пушистый», — рассуждает он. «Говорить, хороший актер Нагиев или плохой, можно только, если он когда-то получит большую роль», — заключил Лоза.