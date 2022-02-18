"Волочкова органически не переваривает детей"

Бывший избранник балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов критически отозвался о ее материнских качествах в интервью порталу BLITZ+.
Он объяснил, почему дочь Волочковой Ариадна уже восемь лет не живет с матерью. «Она органически не переваривает детей, это ее слова. Ее коробит. И я вот даже не знаю, как она делает все эти детские спектакли. Она с дочерью родной вообще не хочет общаться. Даже желания нет, сколько лет прошло», — заявил он.
Подозрительным ему казалось и общение Волочковой с его сыном. «Мне не зря сначала казалось, что это какое-то переигрывание, когда она с сыном моим общается», — признался он.
В конце 2021 года Волочкова познакомилась с Кузнецовым на съемках программы «Давай поженимся». Банщик из Подмосковья искал невесту, а Волочкова была звездным консультантом. После этого у пары разгорелся короткий роман, в ходе которого они успели съездить на Мальдивы и стать участниками авиадебоша.