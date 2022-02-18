"Волочкова органически не переваривает детей"

Он объяснил, почему дочь Волочковой Ариадна уже восемь лет не живет с матерью. «Она органически не переваривает детей, это ее слова. Ее коробит. И я вот даже не знаю, как она делает все эти детские спектакли. Она с дочерью родной вообще не хочет общаться. Даже желания нет, сколько лет прошло», — заявил он.