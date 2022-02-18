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1 час назад

Экс-возлюбленный Волочковой: она органически не переваривает детей

Газета.Ru

Бывший избранник балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов критически отозвался о ее материнских качествах в интервью порталу BLITZ+.

"Волочкова органически не переваривает детей"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он объяснил, почему дочь Волочковой Ариадна уже восемь лет не живет с матерью. «Она органически не переваривает детей, это ее слова. Ее коробит. И я вот даже не знаю, как она делает все эти детские спектакли. Она с дочерью родной вообще не хочет общаться. Даже желания нет, сколько лет прошло», — заявил он.

Подозрительным ему казалось и общение Волочковой с его сыном. «Мне не зря сначала казалось, что это какое-то переигрывание, когда она с сыном моим общается», — признался он.

В конце 2021 года Волочкова познакомилась с Кузнецовым на съемках программы «Давай поженимся». Банщик из Подмосковья искал невесту, а Волочкова была звездным консультантом. После этого у пары разгорелся короткий роман, в ходе которого они успели съездить на Мальдивы и стать участниками авиадебоша.

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