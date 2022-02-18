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50 минут назад

Гузеева пожаловалась на последствие коронавируса

Lenta.ru

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева рассказала о последствии перенесенного осенью коронавируса. В видео в сторис своего Instagram она отметила, что после COVID-19 столкнулась с выпадением волос

Гузеева пожаловалась на последствие коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая опубликовала ролики, в которых стилист делает ей прическу. Гузеева заявила, что специалисту удается создавать укладку «из ничего».

«Откуда волосы-то? С ковидом с этим все повылезали», — пожаловалась она.

Ранее Гузеева призналась, что после коронавируса иногда испытывает испытывает немотивированную агрессию по отношению к окружающим. Телеведущая выразила уверенность в том, что проблемы с настроением связаны с перенесенной инфекцией. Перед этим она также рассказывала, что после коронавируса у нее часто болит горло.

О том, что Гузееву госпитализировали, стало известно в конце сентября 2021 года. Телеведущая провела в московской больнице №40, которая находится в Коммунарке, почти месяц. После выписки она рассказала, что по-прежнему ощущает недомогание. В ноябре сообщалось, что актриса вернулась на съемки «Давай поженимся!». Она назвала свое лечение кошмаром.

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