Гузеева пожаловалась на последствие коронавируса

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева рассказала о последствии перенесенного осенью коронавируса. В видео в сторис своего Instagram она отметила, что после COVID-19 столкнулась с выпадением волос

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Телеведущая опубликовала ролики, в которых стилист делает ей прическу. Гузеева заявила, что специалисту удается создавать укладку «из ничего».

«Откуда волосы-то? С ковидом с этим все повылезали», — пожаловалась она.

Ранее Гузеева призналась, что после коронавируса иногда испытывает испытывает немотивированную агрессию по отношению к окружающим. Телеведущая выразила уверенность в том, что проблемы с настроением связаны с перенесенной инфекцией. Перед этим она также рассказывала, что после коронавируса у нее часто болит горло.