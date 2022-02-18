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34 минуты назад

Диме Билану предсказали самое страшное

НДН.Инфо

Дима Билан переболел омикроном.

Диме Билану предсказали самое страшное
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Несмотря на то, что артист перенес его в легкой форме и приезжал в больницу, чтобы сдать контрольные анализы, тест и проконсультироваться с врачами, в интернете молниеносно появилось сообщение, что артисту очень плохо.

- Мне уже друзья прислали сводку «новостей» о моей скромной персоне, - говорит нам Дима. – И что я уже на ИВЛ, и что мне грозит летальный исход. Ужас, в общем! А я уже получил два отрицательных теста: я здоров! Только есть у этого штамма абсолютно странные побочные остаточные явления – такие, как рассеянность, слабость. Иногда нервы немного сдают... Но в целом все о’кей! Голос, кстати, тоже в порядке.

(ИА «Столица», фото Вадима Тараканова)

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