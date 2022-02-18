Дело не в деньгах: Артемьева об отказе от съемок в «Сватах»

С момента выхода сериала «Сваты» зрители с нетерпением ждали премьеры новых сезонов. Взаимодействие таких талантливых актеров как Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, а потом еще и Александр Феклистов стало определяющим фактором успеха проекта. За годы существования «Сватов» Ковалевы и Будько для многих поклонников стали по-настоящему родными. А потому слухи о том, что Артемьева покинула каст прямо во время съемок финального сезона, стали шоком для многих фанатов.

Фото: Legion-media Legion-media

Какие только домыслы не выдвигали поклонники «Сватов» из-за ухода Людмилы Викторовны. Интерес к ситуации подогрели откровения актрисы Татьяны Кравченко, исполнительницы роли Валюхи. В жизни она и Артемьева друг к другу относятся прохладно, поэтому точной причины желания коллеги покинуть проект Татьяна Эдуардовна назвать не смогла. Зато намекнула на некие проблемы между Артемьевой и режиссером «Сватов» из-за денег.

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«Почему? Вроде что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю...» — рассуждала Кравченко.

Между прочим, страхи фанатов Артемьевой и ее Ольги Николаевны Ковалевой были напрасными. Актриса все же появлялась в кадре, пускай и не так часто, как раньше. Спустя несколько недель после воистину долгожданной премьеры седьмых «Сватов» Людмила Викторовна наконец-то решила лично прояснить ту непростую ситуацию, которая возникла во время работы над финалом проекта.

кадр из сериала «Сваты»

Тут стоит напомнить, что «Сваты» прошли через самый настоящий производственный ад. Переносы съемок, смена локаций, переделка сценария — все это усложняло жизнь актерам. Ведь им приходилось что-то делать со своими графиками.

«Сериал снимался довольно долго. Еще пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И не досняли его соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу. Но приехать у нас не получилось», — напомнила Людмила Викторовна.

Артемьева призналась, что ей, конечно же, хотелось сниматься в седьмых «Сватах» наравне с другими актерами. Однако в отличие от своих коллег по площадке она не смогла изменить собственное расписание, чтобы подстроиться под новый график. А потому в некоторых эпизодах ее попросту нет.

«Не получилось у меня приехать по новому графику. Поэтому я не закончила съемки в этом сериале. Я думала, что меня как персонажа сократят, но меня оставили», — заметила актриса.

Седьмой сезон «Сватов» вышел неоднозначным. Одни не устают нахваливать финал, утверждая, что история главных героев закончилась красиво. Другие же считают, что продолжение и вовсе не нужно было снимать. Артемьева по этому поводу ничего не может сказать. Как оказалось, она седьмой сезон попросту не смотрела.

«Мне просто некогда. На меня режиссер Андрей Яковлев обижался, что я не смотрю сериал. Прямо в переписке говорил мне: «На, посмотри». Ему это важно было. Интересно. Хотел узнать мое мнение. А мне было неловко», — призналась актриса.

Сейчас складывается ощущение, что Артемьева попрощалась со «Сватами» навсегда. У звезды хватает работы в театре, и оглядываться назад она не собирается. Между тем, знакомые Людмилы Викторовны не устают поздравлять ее с отличным финалом «Сватов».

«Сапожник сделал сапог и, что, теперь ему всю жизнь на них любоваться? Сделал и пошел. Как они вклинивали в сериал моего персонажа, я не представляю. Очевидно, что все там достойно. Знакомые поздравляют меня. Говорят, что получился качественный продукт», — заключила Людмила Артемьева.

Напомним, что исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов уже успел высказаться о продолжении «Сватов». Если режиссер проекта Яковлев соберется снимать отдельную ленту, то Добронравов не исключает своего участия в ней.