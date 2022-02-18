Шац пожаловался на выпивающую дочь

Телеведущий и юморист Михаил Шац поднял тему злоупотребления алкоголем и заявил, что его 23-летняя дочь Софья выпила лишнего в минувшие новогодние праздники. Об этом он рассказал в ходе подкастка «Папа, закрой дверь» со стендапером Зоей Яровицыной.
«Я решил начать подкаст с проблемы, на которую обратил внимание в новогодние и постновогодние дни. Я сделал Соне замечание, что она много пьет», — сказал комик.
Яровицина в свою очередь рассказала, что ее мать страдала от алкогольной зависимости. Артистка отметила, что сама не пьет уже два года, поскольку имеет предрасположенность к алкоголизму. Ее родственники, как и она, либо вовсе не пьют, либо уходят в запой.
Шац же отметил, что в его семье речь о полном отказе от спиртного не идет, а сам он любит пить вино.
«Думаю, формулировка "ты много пьешь" — очень странная. Просто родители формулируют то, что их волнует, очень прямолинейно, не понимая нюансов. Я, правда, тоже люблю иногда выпить. Были эпизоды, когда не пил», — сказал он.