Шукшина обвинила режиссеров в создании порнографии

В ответ Шукшина заявила, что российские кинематографисты настроены на разрушение общества. Что сейчас делает кассу? «Порнографические сцены и все остальное, что провоцирует разложение и деградацию нравов. Если орган по общественному контролю начнет действовать, этим режиссерам придется использовать талант, включать чистое искусство в свои произведения. Но они настроены на разрушение, а не на созидание», — сказала актриса.