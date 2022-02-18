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1 час назад

Шукшина обвинила российских режиссеров в создании порнографии и деградации

Lenta.ru

Актриса Мария Шукшина обвинила российских режиссеров в создании порнографии и деградации нравов. Об этом сообщает «Царьград».

Шукшина обвинила режиссеров в создании порнографии
Фото: ТАССТАСС

Ранее кинематографисты направили министру культуры России Ольге Любимовой письмо, в котором выразили мнение, что проект «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» может навредить отрасли. Обращение к Любимовой подписали более 30 российских кинематографистов, в числе которых режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсер Александр Роднянский, заслуженный артист России Данила Козловский.

В ответ Шукшина заявила, что российские кинематографисты настроены на разрушение общества. Что сейчас делает кассу? «Порнографические сцены и все остальное, что провоцирует разложение и деградацию нравов. Если орган по общественному контролю начнет действовать, этим режиссерам придется использовать талант, включать чистое искусство в свои произведения. Но они настроены на разрушение, а не на созидание», — сказала актриса.

По ее мнению, «пипл не хавает», а травится контентом из кино и СМИ. Она добавила, что режиссеры не смогут зарабатывать деньги нравственными произведениями.

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