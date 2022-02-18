Приставы арестовали автопарк Моргенштерна стоимостью в 60 млн рублей

Судебные приставы наложили ограничения на автопарк покинувшего Россию рэпера Алишера Моргенштерна, который оценивается в 60 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Жаба и гадюка».

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Летом 2020 года Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за упоминание запрещенных веществ в песнях и клипах. Рэпер утверждал, что в обеих композициях слова о наркотических веществах произносит другой исполнитель Yung Trappa (Владислав Ширяев). Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в социальных сетях. После этого рэпер покинул Россию и уехал в ОАЭ.

Сегодня стало известно, что судебные приставы наложили ограничения на автопарк музыканта общей стоимостью около 60 млн рублей.

Так, «запрет на регистрационные действия» наложен на MCLAREN 600 LT и Porsche 911, речь также идет о нескольких «мерседесах». Формально причиной ареста дорогостоящих автомобилей, принадлежащих исполнителю, стали неоплаченные штрафы ГИБДД на 9 тыс. рублей, пишет Telegram-канал.

При этом «арест на имущество был наложен всего через два дня после возбуждения исполнительного производства», отмечается в сообщении.