Заменивший Маслякова ведущий ушел со сцены КВН в середине игры

Актёр, шоумен Дмитрий Нагиев, временно заменивший многолетнего ведущего КВН Александра Маслякова — старшего, пока тот проходит курс реабилитации после заболевания коронавирусом, ушёл со сцены в середине игры. О том, что Нагиев внезапно покинул место ведущего, NEWS.ru сообщили зрители, которые присутствовали на записи первой игры высшей лиги 61-го сезона КВН, состоявшейся в Театре Российской Армии вчера, 17 февраля.

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Как рассказали зрители, неожиданность произошла перед началом конкурса «Биатлон», спустя час после начала игры между командами «Доктор Хаусс» (Могилёв, Республика Беларусь), «Те самые» (СтГАУ, Ставрополь), «Красный лис» (Владивосток, Приморский край), «Не кипишуй» (Нур-Султан) и сборной города Егорьевска (Егорьевск).

Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеётся поэтому никогда, — посетовал Дмитрий Нагиев после конкурса «Разминка».

Сказав это, он покинул место ведущего КВН, спустился в зал и присел на стул рядом с редактором игры, занимающимся подсчётом набранных командами баллов. По словам зрителей, с этой точки открывался гораздо лучший обзор на сцену, чем от стойки ведущего. Дальнейшим процессом Дмитрий Нагиев руководил из зала, но по завершении «Биатлона» вернулся на сцену и довёл игру до конца.

Кроме того, стало известно, что на первую игру нового, 61-го сезона КВН не пришёл не только заболевший Александр Масляков, но и постоянный член жюри режиссёр Юлий Гусман. Дмитрий Нагиев не пояснил причину его отсутствия. Место Юлия Гусмана в жюри занял юморист, певец Александр Ревва.