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11 минут назад

Сябитова рассказала о регулярном сексе по договорённости

News.ru

Главная сваха страны, телеведущая Роза Сябитова считает мужчин божественными существами, но в 60 лет хочет пожить для себя. На YouТube-шоу «Алёна, Блин» она отметила, что воспитала сына и поэтому знает многое о мужчинах к своим годам. И несмотря на то что у неё есть регулярный секс, замуж она не собирается.

Сябитова рассказала о регулярном сексе по договорённости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 60 лет я свои ресурсы хочу тратить на себя, на свой загородный дом, на своих детей. Мне больше интересно сделать детскую площадку для своих будущих внуков, чем заниматься каким-то мужчиной, с ним знакомиться. Зачем мне усложнять себе жизнь. Секс у меня регулярный по договорённости. Как делают это все женщины, — рассказала телеведущая.

На вопрос своей коллеги, «что значит по договорённости» и вызывает ли она кого-нибудь для этого, Сябитова призналась, что у неё есть друг, который по необходимости готов помочь ей в этом вопросе.

Ранее Сябитова призналась, что ей часто говорят о большом количестве альфонсов, маньяков и мошенников в приложении для свиданий Tinder. Она также добавила, что там регистрируется множество женщин, страдающих от депрессивного одиночества.

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